Manisa'da vektör ile mücadele koordinasyon kurulu toplandı

Vektörle Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı Manisa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Haşereyle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak, MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yunusemre ve Şehzadeler Belediyeleri ile Manisa Organize Sanayi Bölgesinden temsilciler katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 17 ilçe genelinde vektör (sivrisinek, karasinek, yakarca) ile mücadele faaliyetlerinin yürütüldüğünün belirtildiği toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nce dünyada yaşanan küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebi ve çevreci belediyecilik anlayışıyla yapılan uygulamalara ek olarak kültürel ve fiziksel mücadele başladığı ifade edildi.

Toplantıda, alınacak tedbir ve önlemler doğrultusunda, doğaya, insana ve çevreye karşı oluşabilecek zararların en aza indirgenerek, Paris Anlaşması kapsamında katkı sağlanması planlandığı kaydedildi. Ayrıca iştirakçi kuruluşlarla beraber düzenlenen toplantıda önemli kararların alınarak, bu doğrultuda uygulamaların faaliyete geçirilmesinin hedeflendiği dile getirildi.