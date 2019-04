Manisa'da Vestel ArGeTa açıldı

Manisa Teknokent'te düzenlenen törenle Vestel ArGeTa açıldı.

Manisa Teknokent'te Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) ve Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ işbirliği ile Vestel ArGeTa (Araştır-Geliştir-Tasarım) açıldı. Mühendis ve stajyer öğrencilerden oluşan 12 kişilik ekibin görev yapacağı ArGeTa'da üretilen ürünler, prototiplenmesi sağlanarak, seri üretim için hazır hale getirilecek. Ayrıca girişimcilere hem üretim hem de mühendislik desteği verilmesi hedefleniyor.

Törende konuşan Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü İsmail Murat Sarpel, Vestel olarak AR-GE çalışmaları kapsamında Türkiye ortalamasının çok üzerinde harcama yapmalarına rağmen bunun yeterli olmadığını belirtti. Sarpel, “Teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve değişiyor. Dolayısıyla firmaların her şeyi kendi başına yapma şansı yok. Dünyanın hiçbir yerinde en iyiler bile her şeyi kendi başına yapmaya çalışmıyorlar. Mutlaka bir birliktelik içerisindeler. Bazen teknolojilerini en yakın rakipleriyle birlikte geliştiriyorlar. Ama sonrasında final noktaya giderken herkes kendi yoluna gidip yine rekabet döngüsünün içerisine giriyorlar. AR-GE tarafından baktığımızda ne yazık ki ülkemizde henüz istenilen noktaya erişebilmiş değiliz. Türkiye'nin şu an AR-GE'ye harcadığı miktar gayrisafi milli hasıla içerisinde yüzde 1 civarında, 2023 vizyonumuza baktığımızda hedeflediğimiz rakam yüzde 3 civarında ama rekabet ettiğimiz ülkelere baktığımızda rakamlar yüzde 6 ve yüzde 7 civarlarında. İnanılmaz bir kaynak akışı var. Rekabet edebilmek için çok daha çalışmamız gerekiyor” dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz de yaptığı konuşmada bilgi ve teknoloji çağını yakalamak adına çalışmalar yapılması gerektiğini, yakalanamaması halinde ciddi sorunlarla karşılaşılacağını söyledi. Deniz, “Bizim yapmamamız için bir neden yok. İhtiyacımız olan katma değeri olan ürünleri üretmektir. Yeter ki samimi bir şekilde işe girişelim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, protokol üyeleri ArGeTa biriminde incelemelerde bulundu. Açılışa Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Manisa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü İsmail Murat Sarpel, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz katıldı.