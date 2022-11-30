İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da yabancı uyruklu şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Manisa’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları yabancı uyruklu 2 kişinin üzerinde yapılan aramada esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Manisa'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları yabancı uyruklu 2 kişinin üzerinde yapılan aramada esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Yunusemre ilçesinde durdurulan yabancı uyruklu S.A. (30) ve M.A. (28) isimli 2 şüphelinin üzerinden 21 parça halinde 40,94 gram plaka esrar maddesi ve 95 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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