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Manisa'da yangın bir evi kül etti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir evde çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evde çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.


Yangın Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye Uğur İnce'ye ait bir evde nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Odadan çıkan dumanları fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında İnce'nin evin diğer odasında olduğu, yangına müdahale etmek istediği ancak başarılı olamadığı öğrenildi.


Öte yandan, evlerinin yanışını izleyen ev sahipleri gözyaşlarını tutamadı.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

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