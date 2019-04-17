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Manisa'da yanmış ceset bulundu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde boş bir arazide yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, yanmış erkek cesediyle karşılaştı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde boş bir arazide yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, yanmış erkek cesediyle karşılaştı.


Olay, Akhisar ilçesine bağlı Akselendi yolu üzerindeki Moralılar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir arazide yangın ihbarı alan Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri bölgeye ulaştıklarında yanmış bir erkek cesediyle karşılaştı. Ekiplerin durumu bildirmesinin ardından bölgeye jandarma sevk edildi. Ekipler, cesedin yanında bulunan cep telefonundan ölen kişinin Akhisar'a bağlı Kayalıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Turan (50) olduğunu belirledi. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen 2 çocuk babası Turan'ın teşhis edilmesi için Adapazarı'nda yaşayan kardeşine haber verildi. Olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

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