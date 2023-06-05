Manisa'da yapılan Okul Sporları Tenis Türkiye Şampiyonası sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Gençler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Demirci ilçesinde 18 ilden 70 kız, 85 erkek sporcunun katılıyor 4 kapalı, 2 açık 6 kortta gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı. 6 gün süren ve birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz ve Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya tarafından verildi.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, modern tesislerde gerçekleşen organizasyonun ilçeye çok yakıştığını belirterek, gençleri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek turnuvaya katılan ve dereceye giren tüm sporcuları tebrik etti.