Manisa'da yapılan otobüs denetimlerinde 39 bin TL ceza kesildi

Manisa'da toplu ulaşım araçlarına yönelik Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri ile sivil trafik denetim personeli tarafından denetleme yapıldı. "1 Can Kaybı Bile Fazladır" anlayışıyla düzenlenen denetimlerde sürücülerin yorgun/uykusuz bir şekilde araç kullanmamaları, seyahat esnasında sürücü, yardımcı personel ve tüm yolcuların emniyet kemerlerinin takılı olması konularında uyarılarda bulundu.

455 aracın denetlendiği uygulamada 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 78/1-a “Emniyet Kemeri Takmamak” maddesinden (19) adet, 65/1-a “Taşıma Sınırı Üstünde Yolcu Almak” maddesinden toplam 79 sürücü ve yolculara 39.921 TL trafik idari para cezası uygulanırken 26 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada denetimlerin artarak devam edeceği bilgisi verildi.