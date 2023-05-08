Manisa'da yapılan ÜNİLİG Atletizm Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Manisa'da düzenlenen ÜNİLİG Atletizm Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 40 üniversiteden 152 kadın, 266 erkek sporcunun katılımıyla Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Atletizm Pisti'nde yapılan ÜNİLİG Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde 101 puanla İstanbul Marmara Üniversitesi Türkiye Şampiyonu oldu. 99 puanla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ikinci, 95 puanla İzmir Ege Üniversitesi üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise 187 puanla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye şampiyonluğu elde etti. 147 puanla İstanbul Milli Savunma Üniversitesi ikinci, 142 puanla İzmir Ege Üniversitesi de üçüncü sırada yer aldı.

Manisa'da 3 gün süren ve birbirinden çekişmeli geçen müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları üniversite öğretim üyeleri tarafından verildi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "İl Müdürlüğü olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek çok önemli spor tesislerine sahibiz. Bir hafta sonra 5 farklı branşta ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası ile Manisa'daki spor şöleni devam edecek. Tüm sporseverleri müsabakalara bekliyoruz" diye konuştu.