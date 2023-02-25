Manisa'da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde vurularak yaralandığı belirlenen ve vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Salihli'nin Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Servet Demirtaş tarafından, evinin yakınlarında yaralı halde bir kızıl şahin bulundu. Demirtaş, yaralı kızıl şahini Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Veteriner Hekim Ertuğrul Yıldırım tarafından tedavi edilen şahinin ateşli silahla vurulması sonucu sol kanadında uçmasını engelleyecek şekilde parçalı kırıklar olduğu tespit edildi.

Yaralı şahinin tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.