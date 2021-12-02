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Manisa'da yaralı köpeğe jandarma şefkati

Manisa’nın Salihli ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan yavru köpek Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan yavru köpek Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.


Salihli'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde devriye faaliyetinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, yol kenarında yatan bir yavru köpek tespit etti. Yavru köpeği kontrol eden ekipler, köpeğin yaralı olduğunu belirledi. Ekipler, Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile iletişime geçerek yavru köpeğin merkeze götürülmesini sağladı.

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