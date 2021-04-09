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Manisa'da yaralı şahine jandarma sahip çıktı

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan koruma altındaki kızıl şahin cinsi yırtıcı kuş, veteriner kontrolü yapıldıktan sonra Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan koruma altındaki kızıl şahin cinsi yırtıcı kuş, veteriner kontrolü yapıldıktan sonra Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.


Manisa'nın Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri ormanlık alanda yaralı olduğu tespit edilen kızıl şahin cinsi yırtıcı kuş buldu. Dikkatle kuşu koruma altına alan jandarma ekipleri, yaralı hayvanı ilk olarak ilçedeki veterinere götürdü. Veteriner kontrolünde ilk müdahalesi yapılan kızıl şahin daha sonra jandarma ekipleri tarafından Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi. Sağlık durumu iyi olan kızıl şahin burada yapılacak rehabilitasyonun ardından doğaya salınacak.

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