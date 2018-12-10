Manisa'da 'Yarının Yıldızları Futbol Turnuvası'

Manisa Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği “Yarının Yıldızları Futbol Turnuvası” Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde düzenlendi.

A grubunda Manisa Büyükşehir Belediyespor, Soma Zaferspor, Bucaspor, Şehitler Spor Kulübü, Balıkesirspor, B grubunda ise Yunusemre Belediyespor, Akhisarspor, Aliağa Futbol ve Bergama Belediyespor U-9 ve U-10 futbol takımlarının mücadele verdiği 'Yarının Yıldızları Futbol Turnuvası'nda geleceğin yıldız adayları büyük bir heyecan yaşadılar. Turnuvaya katılan takımların minik yıldızlarına Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından sertifika verilirken, öğrenci velileri ve turnuvada mücadele eden takımların antrenörleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e spora ve sporcuya verdiği destek nedeniyle teşekkür ettiler. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak düzenledikleri turnuvanın yetenekli çocukları tespit etme konusunda çok önemli olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, “Bu yaşta çocukların yeteneklerini tespit etmek gelecek adına çok önemli. Bu turnuva sonrasında yetenekli çocuklarımızı kulübümüze kazandırma adına çalışmalarımız olacak. Bu turnuvanın düzenlenmesinde bize her konuda destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e turnuvaya katılan tüm takımlar adına teşekkür ediyorum. Turnuva şenlik havasında başladı ve şenlik havasında sona erdi. Yoğun bir katılım oldu. Turnuvaya katılan çocuklarımızın aileleri de tribünlerde büyük bir heyecan yaşadılar. Bu turnuvada ter döken çocuklarımız şu anda gelişim çağındalar. Bu yaş grubunda lig yok. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak düzenlediğimiz bu turnuva çocukların maç oynamaları ve maç havası yaşamaları açısından da çok önemliydi” diye konuştu.