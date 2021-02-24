Manisa'da yasadışı bahis operasyonu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yasadışı bahis oynatarak hesabına 433 bin 105 TL aktardığı tespit edilen ve jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahsın para transferi yaptığı tespit edilen 296 kişi hakkında da idari yaptırım uygulanması için çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Selçikli Mahallesi'nde dün sabah saat 07.00 sıralarında adli makamlardan alınan arama kararı üzerine Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği ve Akhisar Asayiş ekiplerince yapılan operasyonda şüpheli F.Ç. (27) isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 adet dizüstü bilgisayar 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli F.Ç.'nin hesap hareketlerinin kontrolünde yasadışı bahis amacıyla 433 bin 105 TL para transferi yaptığı tespit edildi. Hesap hareketlerinde para transferi yaptığı tespit edilen 296 kişi hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordine kurularak idari yaptırım uygulanması için çalışmalara başlanırken, şüpheli F.Ç. gözaltına alınarak jandarmadaki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli F.Ç. çıkarıldığı Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.