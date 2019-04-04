Manisa'da yaşayanların yüzde 70'i Manisalı

Mehmet Akyol Manisa'da 2018 yılı verilerine göre 8 bin 476 yabancı uyruklu vatandaşın yaşadığını açıkladı. Akyol 1 milyon 429 bin 643 kişinin yaşadığı Manisa'da yabancı uyruklu vatandaşların nüfusa oranının binde 6 olduğunu açıklarken, Manisa'da Manisa doğumlu nüfusun ise yüzde 70'i oluşturduğunu belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol 2018 yılı verilerine göre Manisa'da yaşayan başka illere kayıtlı nüfusun istatistiklerini açıkladı. Açıklanan istatistiklere göre Manisa'da en çok 44 bin 91 kişiyle Balıkesirliler en az ise 164 kişiyle Yalova nüfusuna kayıtlı vatandaşların yaşadığı öğrenildi. Akyol yaptığı açıklamada, "Manisa nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre artarak 1 milyon 429 bin 643 kişi oldu. Manisa ili bu nüfus büyüklüğü ile Türkiye nüfusunun yüzde 1,7'sini oluştururken, en fazla nüfusa sahip 14. il konumundadır. ADNKS 2018 yılı sonuçları ikamet edilen ile göre nüfusa kayıtlı olunan il verilerine bakıldığında, Manisa ilinde yaşayan nüfusun yüzde 70,8'i Manisa ili nüfusuna kayıtlıdır. Manisa ilinde yaşayan diğer illerin nüfusuna kayıtlı olan nüfusa bakıldığında ise Manisa ilinde 44 bin 91 kişi ile en çok Balıkesir nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşamakta olup bu nüfus, Manisa ili nüfusunun yüzde 3,1'ini oluşturmaktadır. Manisa'da, Balıkesir'den sonra en çok sırasıyla 30 bin 703 kişi ile İzmir, 24 bin 789 kişi ile Muş ve 22 802 kişi ile Kütahya illeri nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşamaktadır. Manisa'da en az sırasıyla 164 kişiyle Yalova, 415 kişiyle Düzce, 481 kişiyle Hakkari, 483 kişiyle Bolu ve 548 kişiyle Kırklareli illeri nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşamaktadır. Manisa'da diğer illerin nüfusuna kayıtlı olan nüfus 409 bin 223 olup bu değer Manisa ilinde yaşayan nüfusun yüzde 28,6'sını oluşturmaktadır." dedi.

ADNKS 2018 yılı sonuçlarına göre Manisa ilinde yaşayan T.C. nüfusuna kayıtlı vatandaşların sayısı 1 milyon 421 bin 167 olup bu nüfus, Manisa nüfusunun yüzde 99,4'ünü oluşturduğunu kaydeden Akyol, Manisa'da 8 bin 476 kişilik yabancı nüfusun bulunduğunu ve bu oranın Manisa nüfusunun binde 6'sını oluşturduğu öğrenildi.