Manisa'da yayaya çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kahvehanede kalfalık yapan bir kişiye gece saatlerinde otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kapalı Pazar Yeri karşısında bulunan kahvehanede kalfalık yapan Mehmet Eler (32) gece saatlerinde eve gitmek üzere dükkandan ayrıldı. Eve giderken plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç Mehmet Eler'e çarpıp olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede Eler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Eler'in cansız bedeni Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Eler'e çarparak olay yerinden kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.