Manisa'da yeni su ücret tarifeleri belli oldu

Olağan Genel Kurulu ikinci oturumu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Genel kurulda yeni su ücret tarifelerinde düzenlemeye gidilirken, metreküp oranında artış yapıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 2019 Yılı 1. Olağan Genel Kurulu ikinci oturumu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Birinci birleşim sonrasında komisyonlara gönderilen gündem maddeleri genel kurulda oylandı. Gündem maddelerinden biri olan ücret tarifeleri ile ilgili madde de mecliste oy çokluğu ile kabul edildi. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 17 ilçede yürütülen içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisleri ve dere ıslahları gibi yatırımların hız kazanması için su ücret tarifelerinde düzenlemeye gidildiği vurgulandı. CHP ve İYİ Parti'nin red oyları ile açıklamalarına karşılık Başkan Ergün birleşimi “Almadan vermek Allah'a mahsustur” diyerek noktaladı.

Meskenlerdeki birinci kademe yeni su tarifeleri şöyle oldu:

Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde 3,91 TL

Ahmetli, Gördes, Sarıgöl, Saruhanlı, Soma ve Selendi 3,53 TL

Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli ve Turgutlu 3,82 TL

Kırkağaç, Köprübaşı ve Demirci 3,03 TL

Gölmarmara 3,15 TL

Ticarethanelerdeki birinci kademe yeni su tarifeleri:

Şehzadeler, Yunusemre, Demirci, Kula, Salihli ve Turgutlu 8,08 TL

Ahmetli ve Alaşehir 4,90 TL

Akhisar 6,95 TL

Gölmarmara, Sarıgöl ve Selendi 5,60 TL

Gördes ve Saruhanlı 6,30 TL

Kırkağaç ve Köprübaşı 4,49 TL

Soma 7,05 TL

İnşaat abonelerindeki su ücret tarifeleri:

Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli, Soma ve Turgutlu 10,10 TL

Ahmetli, Köprübaşı, Sarıgöl ve Selendi 5,50 TL

Demirci ve Gördes 7,40 TL

Gölmarmara 6,05 TL

Kırkağaç 6,73 TL

Saruhanlı 6,70 TL