Manisa'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi 5789 Sokak'ta başlattığı peyzaj ve çimlendirme çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil ve Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, Manisa'da yeşil alanları arttırmak amacıyla gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde il genelinde birçok yeşil alanı Manisalılara kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan 5789 Sokak'ta da ağaç bakımı, çimlendirme öncesi toprak hazırlığı ve kaldırım düzenlemeleri çalışmalarını geçtiğimiz günlerde başlattı. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil ve Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, çalışmaların gerçekleştirildiği alana giderek incelemelerde bulundu.

Ağaç bakımı, çimlendirme öncesi toprak hazırlığı ve kaldırım düzenlemelerinin eş zamanlı gerçekleştirildiği alanda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte alanın Manisa'ya yakışacak, arttırılmış yeşil zeminin olduğu bir yaşam alanına dönüşmesi planlanıyor. Ağaçların bakımını, alanın aydınlatma çalışmalarını ve çimlendirme faaliyetlerini 2-3 hafta içerisinde tamamlamasının hedeflendiği belirtildi.