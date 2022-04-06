Manisa'da ‘Yeşil Kuşak' projesi genişliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa'nın yeşil alan miktarını arttırmak amacıyla yaptığı çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Yürütülen çalışmalar ile daha yeşil bir Manisa için çalışan ekipler, İzmir-İstanbul çevre yolu kenarında yer alan alanda çalışmalarını yürütüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalarla ilgili son durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş'tan aldı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Göktaş, “Bu alan Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ait olan fidanlık alanı. İzmir çevre yolunun sağında ve solunda çimlendirdiğimiz ve ağaçlandırdığımız yüzbinlerce metrekareden oluşan yeşil kuşak projemiz var. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile 2014'ten bu yana devam eden bir proje. Peyzaj çalışmalarını yaptığımız 30 bin metrekarelik alan OSB'nin fidanlık alanı. OSB ile yaptığımız protokol çerçevesinde alanın üzerinin kullanım hakkını alarak peyzaj düzenlemesi ile projemize dahil ediyoruz. Alan üzerinde sondaj çalışması yaptık. İş makineleri ile tesviye işlemlerini yapıyoruz. Bitkilerin ekimi için temiz toprak serimi yapıyoruz. Devamında kesinlikle şebeke suyu kullanmadan sondaj aracılığı ile otomatik sulama tesisatını döşeyeceğiz. Otomatik sulama sistemlerinin hazır olmasıyla birlikte çim ekme çalışmalarını yapacağız. Nisan ayının sonuna kadar projeyi tamamlayarak projemize dahil etmiş olacağız” dedi.