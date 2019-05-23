Manisa'da yetki yine Eğitim-Bir-Sen'de

Manisa'da 7 bin 285 üyesi bulunan Eğitim-Bir-Sen, Eğitim İş Kolları Sendikalarına ait yetki belirleme çalışmaları sonucunda yetkili sendika oldu. Yetki sürecini değerlendiren Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Eğitim İş Kolları Sendikalarına ait yetki belirleme çalışmaları sonucunda 7 Bin 285 üye sayısıyla büyümelerini sürdürerek geçen yıl olduğu gibi bu yılda Manisa genelinde yetkili sendika olduklarını söyledi.

Yetki ve inanmışlığın gücüyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Öner, "Bulunduğumuz yerden varacağımız yere doğru daha güçlü adımlarla, kadimden beslenen kararlılıkla hükmün hakikatle buluşmasına etki ve eşlik edeceğiz. Bilgiden hikmete yol alacağız, fikirden hakikate yöneleceğiz, iradeyi eylemle taçlandıracağız; irfanla, insanca yeni bir yolculuğa çağıracağız. İrfani bir kavrayış ve insani bir yürüyüşle, sendikal bilinçle ve sivil toplum örgütü direnci ile usulden esasa, ahkamdan ahlaka, mevcuttan makbule doğru bir istikamet yürüyüşünde olacağız. Darbecilerin, yasakçıların karşısında, milletin yanında yer alan, medeniyet değerlerimizi kendine rehber edinen, hak ve özgürlüklerin gelişmesi için eğitim çalışanları adına mücadele vererek kazanım üstüne kazanım sağlayan; mağdurların hak arama adresi, mazlumların güçlü sesi haline gelen Eğitim-Bir-Sen olarak, yeni üyelerle daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Manisa'da yetkiyi pekiştirdiklerine dikkat çeken Öner, “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereği yapılan Eğitim İş Kolları Sendikalarına ait yetki belirleme toplantısı neticesinde Milli Eğitim, Üniversite ve KYK olmak üzere toplam 7 Bin 285 üye sayısıyla Manisa'da yine yetkili sendika olduk. Geçen yıldan bu yana büyümemizi sürdürerek, yeni üyeler ailemize katarak, Milli Eğitim'de 6 Bin 982, Celal Bayar Üniversitesinde 263, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda 40 üye sayısıyla yetkiyi aldık ve Manisa'da gücümüzü arttırarak yetkimizi tazeledik" ifadelerini kullandı.