Manisa'da 'Yiğitbaşı Veli Hazretleri Devrinde Şehzadeler Şehri Manisa' programı düzenlendi

Dr. Ahmet Ögke 'Yiğitbaşı Veli Hazretleri Devrinde Şehzadeler Şehri Manisa'yı anlattı.

Yiğitbaşı Veli Hazretlerini Anma ve Anlama etkinlikleri çerçevesinde, Şehzadeler Belediyesi ve Yiğitbaşı Veli Vakfı işbirliğiyle Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke'nin konuşmacı olduğu “Yiğitbaşı Veli Hazretleri Devrinde Şehzadeler Şehri Manisa” konulu konferans düzenlendi. Tarihi Bedesten'in ev sahipliği yaptığı etkinliğe Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yiğitbaşı Veli Vakfı Başkanı Sefer Yıldız, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve vatandaşlar katıldı.

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke'nin konuşmacı olduğu konferans turan tilaveti ile başlarken etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Yıldız Yiğitbaşı Veli Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yiğitbaşı Veli Camisi'nin yenilenmesi ve vakıf merkezinin Manisa'ya taşınmasından sonra artık zamanın hizmet zamanı olduğunu dile getiren Yıldız " Vakfımız kandil günlerinde, Cuma namazı sonralarında vatandaşlarımıza ikramlarda bulunuyor. Hatim okumaları ve Kuran dersleri veriliyor. 33 üniversite öğrencimize burs veriyoruz ve öğrenci kardeşlerimizin iaşe ve barınma konularında desteklerimiz oluyor. Ramazan ayında 200 kişilik iftar sofrası kuruyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımlar yapmaya çalışıyoruz. Tabi tüm bunlar siz değerli hemşehrilerimizin destek ve katkıları ile oluyor" dedi.

Daha sonra vatandaşlara hitap eden Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke de Yiğitbaşı Veli Hazretlerinin yaşadığı dönemdeki Manisa ve Şehzadeler hakkında bilgiler verdi. Manisa'nın 15 ve 16. yüzyıllarda altın çağını yaşadığını kaydeden Prof. Dr. Ögke o dönemde üç önemli sac ayağının bulunduğunu ve bu yapının Manisa'yı İstanbul'dan sonraki siyasi merkez haline getirdiğini söyledi. Prof. Dr. Ögke " 15 ve 16. asırlarda Manisa'da; birincisi şehzadeler sebebiyle siyasi otorite, ikincisi alimler, edipler ve sanatçılardan oluşan ilmiye sınıfı ve üçüncü olarak da arifler dediğimiz tasavvufi kadro vardı. Bu yapı ve bunların birlikte hareket etmesi nedeniyle Manisa öne çıkan bir şehir olmuştur" dedi.

Yaklaşık bir saat süren konferansın sonunda Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik sunumu için Prof. Dr. Ögke'ye teşekkür ederek çiçek takdim etti.