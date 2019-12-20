Manisa'da yılbaşı öncesi alkollü içki denetimleri artırıldı

Denetimlerin il ve ilçelerdeki alkollü içki toplu tüketim ve satış yerlerine gerçekleştirildiği öğrenildi.

Manisa İl merkezinde gerçekleştirilen denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Gıda ve Yem Şube Müdürü Hakan Kırmızı ile İl Müdürlüğü denetim ekipleri katıldı. Denetimlerde asgari teknik ve hijyenik koşullar kontrolünün yanı sıra, kaçak ve sahte ürünlere yönelik etiket ve bandrol kontrolleri yapıldı.

Gerçekleştirdikleri denetimlerle ilgili bilgi veren İl Müdürü Metin Öztürk, “Alkollü içkilerin denetimi il ve ilçe müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından 5996 sayılı Kanun çerçevesinde, Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği kapsamında üretim, dağıtım, depolama ve satış aşamalarında yapılmaktadır. Denetimlerimiz; rutin denetimler, bakanlık programları, savcılığın talimatları, emniyet müdürlüğünün, maliyenin ortak denetim talepleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda Ve Yem Kanununa göre Alo Gıda ve diğer kanallardan gelen şikayet/ihbar denetimleri olarak gerçekleştirilmektedir. Alkollü içki sunumu yapan restoranlar gibi toplu tüketim yerlerinde saklama ve sunum koşullarının denetimi yapılmakta, sunulan içkilerin sahte olup olmadığı sorgulanarak geriye doğru izlenebilirlik kontrolü de dahil olmak üzere tüm kontrolleri yapılmaktadır. Denetimlerde etiket kontrolü, bandrol kontrolü veya numune alınarak analiz sonucuna göre değerlendirmeler yapılmaktadır. Etiket kontrolünde Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine uygunluk aranmaktadır. Bandrol kontrolünde ise TAPDK'nın sağladığı denetim cihazları ile içkinin sahte olup olmadığı denetim esnasında hemen değerlendirilebilmektedir. Ayrıca, alkollü içki satışı gerçekleştiren toptan ve perakende işyerlerinin TAPDK izin belgelerini vermek ve bunların vize işlemlerini yapmak görevi de TAPDK adına kurumumuza verilmiştir” dedi.

Alınan numunelerde genel olarak hacmen alkol miktarına, metil alkol miktarına ve hacmen uçucu alkol miktarına bakıldığını söyleyen İl Müdürü Öztürk, gerçekleştirilen denetimlerin il çapında tüm yıla yayılacak şekilde devam edeceğini belirtti.

Şüphe arz eden durumlarda veya kaçak ya da sahte içkilere rastlanılması durumunda vatandaşların 7 gün 24 saat hizmet veren ‘Alo 174 Gıda Hattı'nı arayabileceklerine dikkat çeken İl Müdürü Metin Öztürk, “2019 yılı içerisinde Alo Gıda 174 ile gelen ihbar ve şikayet başvurusuna 637 adet denetim yapılmış ve 56 işletmeye idari yaptırım uygulanmıştır.” dedi.

Yürütülen gıda denetimlerinin geneli hakkında da bilgiler veren Öztürk, “Merkezde 24 adet, ilçelerde 190 adet görev yapan kontrol görevlimiz ile 2019 yılının geneli itibariyle gıda ve yem üretim, toplu tüketim ve satış yerleri olmak üzere toplam 28 bin 300 adet denetim gerçekleştirilmiş, 335 adet idari yaptırım uygulanmıştır.” dedi.