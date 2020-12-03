Manisa'da yılın öğretmeni Salihli'den

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Milli Egemenlik Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Mehmet Önder Karacaoğlu, Manisa'da yılın öğretmeni seçilerek hem yeni öğretmen adaylarına rol model oldu hem de öğretmenlik mesleğinin kutsallığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 18 Eylül 2020 tarihli ve 2020/6 sayılı genelgesinde yer alan ve bir öğretmenin eğitim düzeyinden ürettiği projelere, veli ve öğrenci memnuniyetinden mesleğindeki farklı özelliklerine kadar zor kriterler üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Önder Karacaoğlu, yaptığı çalışmalarla takdir toplayarak Manisa'da görev yapan 18 bin 445 öğretmen arasından yılın fark oluşturan öğretmeni seçildi.

Hayatı boyunca kendisiyle bir yarış içinde olduğunu aktaran Önder Karacaoğlu, bu başarı ile asla öne çıkmak gibi bir amacı olmadığını da vurgulayarak “Eğitimin sürekli değişim ve gelişim içerisinde olduğunu dikkate alarak bir önceki gündeki beni biraz daha nasıl geliştirebilirim kaygısı ile her yeni güne başladım. Ben, bu noktaya ulaşarak aslında ilimizde çok kıymetli çalışmalar yürüten ancak bu çalışmaları ile bilinmeyen, tanınmayan birçok öğretmen olduğunu ortaya koymak, Manisa'daki öğretmen arkadaşlarımın göstergesi olmak istedim” dedi. Öğretmenlik mesleğinin günden güne itibarsızlaşmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu da belirten Karacaoğlu, “Mesleğimizin ne kadar itibarlı bir meslek olduğunu, ilimizdeki hatta ülkemizdeki öğretmenlerin de ne kadar özveriyle çalışan insanlar olduğunu herkese göstermeyi hedefledim. Ayrıca mesleğe yeni başlayan öğretmen arkadaşlarımıza bir rol model olabilmeyi, çalışanın, çabalayanın elbet hak ettiği yerlere gelebileceğini ortaya koymaya çalıştım. Sonuç açıklandıktan sonra herkesten çok olumlu dönüşler aldım. Bu başarıda katkısı ve desteği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.