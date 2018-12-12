Manisa'da yılın son meclis toplantısı gerçekleştirildi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi 2018 yılının son meclisi olan Aralık ayı meclisini, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında yaptı. 29 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında, gündem maddeleri meclis üyelerinin katılımı ile karara bağlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaptığı meclis açılış konuşmasında yılın son belediye meclis toplantısının yapıldığına dikkati çekerek, yeni yılın herkese hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Başkan Ergün, konuşmasında, “2018 yılının son meclisinde bir aradayız. Geride bıraktığımız yılda Manisa'mız için Manisa'mızda yaşayan vatandaşlarımız için birçok önemli karara hep birlikte imza attık. Kimi arkadaşlarımız siyasi kariyerleri nedeniyle aramızdan ayrıldı. Bunların akabinde tabi ki aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bu gök kubbede hoş bir seda bırakabiliyorsak ne mutlu bizlere diyor; sizlerin ve tüm Manisalıların 2019 yılını şimdiden kutluyorum. Yeni yılın inşallah ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Başkan Ergün'ün konuşması sonrasında, gündem maddeleri tek tek ele alınarak görüşüldü, karara bağlandı. 29 madde ve 1 önergenin oylanmasının ardından 2019 yılının ilk meclis toplantısının 8 Ocak 2019 Salı günü yapılacağı belirtilerek, birleşime son verildi.