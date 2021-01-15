Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı

Soğuk havaların Manisa'da etkili olmasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spil Dağı Milli Parkı'ndaki hayvanları da unutmadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisiyle beslenme olanakları kısıtlanan hayvanları da unutmadı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Spil Dağı Milli Parkı'nda yılkı atlarına saman, köpekler için de ekmek ve mama bırakarak beslenmelerine yardımcı oldu.

Çalışma hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam, “Koronavirüs sürecinde hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle can dostlarımıza yönelik mama desteğimizi arttırmıştık. Şimdi de kış koşullarının kendisini iyice hissettirmesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.