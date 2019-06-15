Manisa'da YKS heyecanı başladı

Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi Manisa'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 10.15 itibari ile başladı. Üniversite adayları sınavda ter dökerken, aileleri de dışarıda çocukları için dua etti.

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da saat 10.15'te başladı. Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak sınav salonlarına alındı. Sınav binalarının kapıları saat 10.00'da kapatılarak bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'nde de sınav yoğunluğu sabah saatlerinde başladı. Aileleriyle birlikte yerleşke önüne gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak içeri alındı. Görevliler öğrencilere, hangi salonda sınava girecekleri konusunda yardımcı olurken, geç kalan bazı adaylar ise sınav salonuna alınmadığı için geri dönmek zorunda kaldı. Öğrenciler, salonlarda sınav için ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarının başarılı olmaları için Kuran'ı Kerim okudu ve dua etti.

Manisa'da TYT oturumuna 35 bin 176 öğrenci girdi

Manisa genelinde gerçekleştirilen sınavda, TYT oturumuna giren toplam öğrenci sayısı 35 bin 176 olduğu bildirilirken, Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumuna 28 bin 404, Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuna ise bin 673 öğrencinin katılacağı belirtildi. Ayrıca toplam 122 engelli ve 189 hükümlünün de sınava katıldığı kaydedildi. Bin 956 salonda yapılan TYT oturumunda, 5 bin 40 personel görev yaptı. YKS'nin bugün geçekleştiren Temel Yeterlilik Testi'nin ardından öğrenciler, yarın (pazar) Alan Yeterlilik Testi Sınavı ve Yabancı Dil Testi Sınavı'na girecek.