Manisa'da yoğun sis etkili oldu

Manisa'da dün gece saatlerinde başlayan sis etkisini sabah saatlerinde de devam ettirdi. Yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.

Manisa'nın merkez ilçelerinden Yunusemre'de vatandaşlar güne yoğun sisle uyandı. Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerleyebildi. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü şehirde hem yayalar hem de sürücüler zor anlar yaşarken, şehir adeta sisin altında kayboldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilirken, önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.