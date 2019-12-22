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Manisa'da yol bak?m ?al??malar? devam ediyor

Olumsuz hava ko?ullar?na ra?men yol bak?m ?al??malar?na devam eden Manisa B?y?k?ehir Belediyesi, Saruhanl? il?esi Hat?plar ve ?at?rlar Mahallesi aras?nda yol geni?letme ve ?arampol temizli?i ger?ekle?tirdi.


Manisa B?y?k?ehir Belediyesi Yol Yap?m ve Onar?m Dairesi Ba?kanl???, vatanda?lar?n konforlu ve g?venli bir ula??m sa?layabilmesi amac?yla yol bak?m ?al??malar?na k?? mevsiminde de ara vermedi. Bu kapsamda daire ba?kanl???na ba?l? ekipler, Saruhanl? il?esi Hat?plar ve ?at?rlar Mahallesi aras?nda yol geni?letme, ?arampol temizli?i ger?ekle?tirdi. Olumsuz hava ko?ullar?na kar??n ?zveriyle ?al??an ekipler, ?arampol temizli?i ve geni?letme ?al??mas?yla iki mahalle aras?nda ula??m? daha g?venli hale getirdi. Manisa B?y?k?ehir Belediyesi Saruhanl? Muhtarl?k Hizmetleri ?ube Sorumlusu G?ksel Top?u, Ayd?nlar Mahalle Muhtar? ?mer ?kizce, ?at?rlar Mahalle Muhtar? G?rcan Ero?lu da ?al??malar? yerinde inceledi. Yap?lan ?al??ma nedeniyle memnuniyetini payla?an mahalle muhtarlar?, Manisa B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Cengiz Erg?n'e te?ekk?r etti.

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