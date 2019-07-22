Manisa'da yol çalışmaları başladı

Manisa'nın Gördes ilçesinde kaynak sıkıntıları nedeniyle sıcak asfaltı atılamayan yollara asfalt çalışmalarına başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetler tüm hızıyla devam ediyor. Yeni seçim döneminin ardından vatandaşların beklediği asfalt çalışmaları başladı. Gerekli izin ve onayın ardından kredilerin alındığını duyuran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile hizmet bekleyen vatandaşlara yönelik çalışmalar tüm hızıyla başladı. Çalışmalar kapsamında Gördes ilçesine bağlı Beğenler, Bardakçı hattı ve Kaşıkçı Mahallesi yoluna mıcır nakilleri yapılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla asfalt bekleyen mahallelerde yoğun bir çalışma başlattıklarını belirten Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, temel malzemesi serilen ancak kaynak sıkıntısı nedeniyle asfaltı atılmayan Demirci, Gördes ve Selendi ağırlıklı mahalle yollarında asfalt çalışmalarının asfalt sezonu içinde yapılacağını söyledi. Kuruçay, Gördes ilçesindeki çalışmaların da bu doğrultuda başlatıldığını ifade ederek, toplam çalışılacak yol alanının 300 kilometre olduğunu dile getirdi.