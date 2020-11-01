Manisa'da yol çalışmaları hız kesmiyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Ahmetli, Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerini birbirine bağlayan aynı zamanda mahalleler arası ulaşımı da sağlayan güzergahta beton yol uygulaması yaparken, Saruhanlı ilçesi Paşaköy Mahallesi çevre yolunda, ağır tonajlı araçların kullanımı için sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Üç ilçeyi bağlayan yolda beton yol uygulaması

Ahmetli, Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerine ulaşımın yanı sıra, mahalleler arası bağlantıyı da sağlayan güzergahta Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından beton yol uygulaması yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çalışmanın yapıldığı yolda incelemelerde bulundu. Ali Öztozlu'ya incelemesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleri eşlik ederken Gümülceli Mahalle Muhtarı Murat Güleryüz, yolun durumunun daha önce kötü olduğunu ifade ederken, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den Allah razı olsun. Şimdi çok mükemmel bir yol oldu. Turgutlu ilçemize, buradaki bağımıza, bahçemize rahatlıkla gidip gelebiliyoruz. Bu yol çok sık kullanılan bir yol. Biz Saruhanlı ilçesine bağlıyız ama Turgutlu ilçesine de çok sık gidip geliyoruz. O yüzden çok kullanılan bir yol. Yapandan emeği geçenden Allah razı olsun” diye konuştu.

Paşaköy'de ağır tonajlı araçların tehlikesi sona erdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesi Paşaköy Mahallesi çevre yolunda, ağır tonajlı araçların kullanımı için sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Paşaköy Mahalle sakinlerinin talebini duyarsız kalmadı. Daha önce alt ve üst yapı çalışması gerçekleştirilen mahallede, ağır tonajlı araçların kullanımı için 4 kilometrelik çevre yolunda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu, MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, Saruhanlı Belediye Meclis Üyesi Halil Canbaz ve Paşaköy Mahalle Muhtar Mustafa Türkoğulları ile birlikte mevcut yolda incelemede bulundu.

Çalışmanın mahalleri için önemine değinen Paşaköy Mahalle Muhtarı Mustafa Türkoğulları, “Yıllardır bizim için sorun haline gelen çevre yolumuzun yapılması talebini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ilettik. Allah razı olsun, bu 4 kilometrelik çere yolumuzu en kısa zamanda bitirdi. Artık, ağır tonajlı araçlar mahallemizin içerisinden geçerek üst yapıya zarar vermiyor. Bunun yanı sıra, mahalle içerisinde trafik tehlikesi oluşturmuyor. Daha önce, Manisa Büyükşehir Belediyesi mahallemizde alt yapı ve üst yapı çalışması da gerçekleştirmişti. Yapılan bu çalışmayla hizmeti de daha iyi koruyacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, mahallem ve şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun” dedi.