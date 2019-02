Manisa'da yol güvenliği masaya yatırıldı

Manisa'da trafikte can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla Vali Yardımcısı Volkan Köksal başkanlığında ‘Yol güvenliği ve kış şartları' konulu toplantı düzenlendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda, hava koşullarının trafiği olumsuz etkilediği, yollarda meydana gelen buzlanma ve trafik kazalarının önüne geçmek için alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Volkan Köksal, önlem almalarına rağmen trafik olaylarının yaşandığını belirterek, “Gerek karlanma buzlanma gerek görüş mesafesinin kısalmasının sebebiyet verdiği istenmeyen durumlar yaşadık. Kimi insanlarımız yolda mahsur kaldı, kimi maddi hasarlı kazalar oluştu. Trafikte yeterince hassas olunmaması durumunda, can kaybına sebebiyet veren kazalar dahi olabiliyor ki, her bir can son derece kıymetlidir. Kış sezonunda, trafik güvenliği ile ilgili tedbirleri en üst düzeyde tesis etmek maksatlı, tedbirleri tekrar gözden geçirmek için böyle bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla bu toplantıyı yapıyoruz” dedi.

Toplantıda, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Erkalaycıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla düzenlenen '81 İl Trafik Değerlendirme Toplantısı' hakkında bilgi verdi. Ardından il emniyet müdürlüğünce hazırlanan 'Şehirlerarası Yolcu Otobüsleri ve İl-İlçe Toplu Taşıma Araçları' konulu sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından toplantı karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ile devam etti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Volkan Köksal'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Hüseyin Üstün, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Erkalaycıoğlu, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Ali Koyuncu, Jandarma Trafik Şube Müdür Vekili Ünal Erdemir, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, şehirlerarası yolcu otobüsü firmalarının işletmecileri ve sahipleri, il-ilçe arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının işletmecileri ve sahipleri katıldı.