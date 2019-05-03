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Manisa'da yurt personellerine yönelik sıfır atık eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Manisa Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ayşe Hafsa Sultan Yurt Müdürlüğü öğrenci ve personellerine yönelik Sıfır Atık Projesi uygulama eğitimi düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Manisa Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ayşe Hafsa Sultan Yurt Müdürlüğü öğrenci ve personellerine yönelik Sıfır Atık Projesi uygulama eğitimi düzenledi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi uygulama eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Manisa Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ayşe Hafsa Sultan Yurt Müdürlüğü öğrenci ve personellerine yönelik Sıfır Atık Projesi uygulama eğitimi düzenlendi. Düzenlenen eğitime üniversite öğrencileri, ve yurt personelleri katıldı. Düzenlenen eğitimde projenin detayları anlatılırken, uygulamaya ilişkin aşamalar ve kurumlar içerisinde hangi atıkların ne şekilde depolanacağı Çevre Mühendisi Birçe Türk tarafından anlatıldı.

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