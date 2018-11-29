Manisa'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle Manisa'da birer aylık periyotlarla 3 dönem sonunda yaklaşık bin 500 öğrenciye yüzme öğretilmesi hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 81 ilde başlatılan “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi Manisa'da başladı. Havuzların daha aktif kullanılması, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi derslerini yüzme öğrenerek, değerlendirmeleri amacıyla Cumhurbaşkanlığı İkinci Yüz Günlük Eylem Planı kapsamında başlatılan projeyle, eylem planının sonuna kadar tüm Türkiye genelinde 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili konuşan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, “Cumhurbaşkanlığımızın ikinci yüz günlük eylem planında yer alan ‘Yüzme bilmeyen kalmasın' projesini biz de Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak başlattık. Atatürk Olimpik Yüzme Havuzunda ilk çalışma başladı. Deneyimli antrenörler ve modern havuzlarımızda çocuklarımız yüzme eğitimi alacak. Yüzme sporu çocuk gelişiminde önemli rol oynamaktadır. 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik yapılması bu anlamda önemli. Biz de Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu projeyi en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz” dedi.