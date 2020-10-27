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Manisa'da zabıta ekipleri dilencilere fırsat vermedi

Vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar etmek suretiyle para isteyen dilencilere yönelik Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri uygulamalarını sürdürüyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar etme yoluyla para kazanmaya çalışan dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Şehrin çeşitli noktalarında bulunan dilenciler, haklarında işlem yapılmak üzere Zabıta Dairesi Başkanlığına götürülürken, topladıkları paralara da, kamu adına el konuldu. Büyükşehir Zabıtası olarak vatandaşların huzuru için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Manisalılardan bu tür istismarcılara fırsat vermemeleri çağrısında bulundu.

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