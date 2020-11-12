Manisa'da zabıtadan Covid-19 bilgilendirmesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı ve İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlarla ilgili hazırladığı bildirileri esnaf ve vatandaşa dağıttı.

Solunum yoluyla kolay bir şekilde ulaşabilen ve vaka sayısının günbegün arttığı korona virüs salgınına karşı, hem İçişleri Bakanlığı hem de Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tedbirler aldı. Alınan yeni tedbirler doğrultusunda harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, maskenin ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılması, kamuya açık alanlarda sigara yasağı ve market ve manavlarda poşet kullanılması gibi talimatları içeren bildiri hazırlayarak, 17 ilçede esnafa ve vatandaşa hazırladığı bildirileri dağıttı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşların huzuru için çalıştıklarını ifade eden Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Koronavirüs salgını dolayısıyla hemşehrilerimizin sağlığı ve bu salgının önlenmesi noktasında da üzerimize düşeni yapıyoruz. Hazırladığımız bildirilerle ilimiz genelinde vatandaşlarımızı yeni tedbirler konusunda bilgilendirdik. Ayrıca zabıta araçlarımızdan sesli anonslarla Manisalıları dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda uyardık. Bu çalışmalarımız devam edecek. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına tam riayet etmemiz durumunda bu salgını hep birlikte yenebiliriz. İnşallah birlikte başaracağız. Bu bağlamda hemşehrilerimize kurallara uymaları çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.