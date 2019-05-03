Manisa'da zabıtalar için koordinasyon toplantısı

Zabıta personellerinin görev, yetki ve sorumluluğunda olan işlerin yürütülmesi noktasında etkinliği ve verimliliği arttırmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım tarafından bir toplantı düzenlendi. Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, “Manisa Büyükşehir Belediyemizin gururu olan Zabıta Dairesi Başkanlığımızda, zabıta ile ilgili faaliyetler içerisinde olan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı, Ulaşım Dairesi Başkanı ve Zabıta Dairesi Başkanlarımızla bir araya geldik. 17 ilçesiyle bir bütün olan Manisa'mızda zabıtanın görev ve sorumluluğunda olan işlerle alakalı; birlikte nasıl çalışılabilir, neler yapılabilir, Manisa halkına nasıl daha iyi hizmet verebiliriz bunun toplantısını yaptık. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Zabıta Dairesi Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Fatih Öztürk, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ersoy Arslan ve şube müdürleri katıldı.