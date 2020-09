Manisa'da Zafer Bayramı kutlandı

Zafer Bayramı Manisa'da yeni tip korona virüs pandemisi nedeniyle sınırlı katılım ve kısa bir programla kutlandı.

Zafer Bayramının 98. yıl dönümü nedeniyle Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık'ın Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı personellerinden Piyade Yüzbaşı Mesut Buruk şunları söyledi: “Asil Türk milleti kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 98 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanan bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve vatanına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir. 30 Ağustos zaferi Türk ordusuna Silahlı Kuvvetler Günü olarak armağan edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin huzur ve bekasını sağlamak, ülkemizde ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle modern, harp silah ve teçhizatıyla güçlü ve dinamik personeliyle ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle, azimli ve kararlı komuta kademesiyle, dostlarımızın ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Dünyanın sayılı askeri güçlerinden biri olan silahlı kuvvetlerimiz her zaman her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırdır. Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkeleri bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerimize rehber olmaya devam edecektir. Bu kutsal tarihi gün vesilesiyle başta, ulu önder Atatürk olmak üzere dava arkadaşları ve aziz şehitlerimiz ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun.”

Yapılan konuşmanın ardından Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencilerinin okuduğu şiirler ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sona erdi. Törenin ardından Manisa Garnizon Şehitliği ve İl Emniyet Müdürlüğü şehitliği ziyaret edilerek şehitler için dua edilip mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törene, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, merkez ilçe kaymakamları, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, askeri erkan, emniyet teşkilatı, siyasi parti il başkanları ve daire müdürleri katıldı.