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Manisa'da zehir tacirlerine geçit yok

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kilo 750 gram esrar maddesi ile çamlık alana ekilmiş 154 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kilo 750 gram esrar maddesi ile çamlık alana ekilmiş 154 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Bir ihbarı değerlendiren Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele ve Köprübaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Köprübaşı Karaelmacık Mahallesi'ndeki çamlık alana operasyon düzenleyip, bölgede arama yaptı. Yapılan aramada çamların arasına ekilmiş 154 kök Hint Keneviri ele geçirilirken, şüpheli N.K. gözaltına alındı.


Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli N.K.'nın ikametinde arama yapan polis ekipleri, evde 3 kilo 750 gram esrar ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesine sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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