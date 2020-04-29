İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da "zeytin fidanı kırıldı" kavgasındaki yaralı sayısı 9'a yükseldi

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 aile arasında 20 yıldır süren husumetin, zeytin fidanı kırılması nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu meydana gelen olayda 1 kişi öldü, 1’i ağır 9 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 aile arasında 20 yıldır süren husumetin, zeytin fidanı kırılması nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu meydana gelen olayda 1 kişi öldü, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.


Olay, Salihli'nin Şehitler Mahallesi, Çiçek Caddesi üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehitler Mahallesi'nde yaşayan ve aralarından husumet bulunan Selahattin Nar (20) ile Aziz Gökcen(24) arasında Selahattin Nar'ın evinin önündeki zeytin fidesinin kırılması nedeniyle tartışma çıktı. İki ailenin fertlerinin de karıştığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aziz Gökcen ve Ali Gökce'nin (48) tüfekle etrafa ateş açması sonucu olayda Selahattin Nar, Özkan Nar, Mustafa Nar, Müslüm Nar (34), Dudu Nar (23), Türkan Özer, Dudu Nar (61), Caner Andirman (24) ve Fahri Özen (52) ile olay sırasında caddeden geçen Nermin Ağkanat (30) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Selahattin Nar, müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Yaralılardan Müslüm Nar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelileri Ali G, Aziz G, Gaye Ş. (20), Nurcan G. (45), İslam G. (18), Hakan G.'yi (42), suç aleti 2 tüfekle birlikte gözaltına aldı.


İle Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakın akrabalarını ilçe dışına çıkartıp, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.