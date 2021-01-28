Manisa'da zeytin üreticisinin yüzü güldü

Türkiye'deki 190 milyon zeytin ağacının 22 milyonunu barındıran ve sofralık zeytin üretiminde ilk sırada yer alan Manisa'nın Akhisar ilçesindeki zeytin ve zeytinyağı üreticileri, kuraklığa rağmen verimli bir sezon geçirdiklerini ve fiyatların kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde birkaç bahçe dışında hasadı tamamlanan zeytin, bu sene yaşanan kuraklığa rağmen üreticisinin yüzünü güldürdü. Sofralık zeytinlerin yaklaşık yüzde 70'inin yaşanan kuraklıktan dolayı küçük kalması nedeniyle zeytinyağı olarak değerlendirildiği Akhisar'da, salamura zeytinlerde de diğer bölgelerdeki rekolte düşüklüğü nedeniyle yüksek fiyatlar üreticiyi memnun etti. Akhisar ilçesi Ballıca Mahallesi'nde zeytin üretici ve işletme sahibi olan Mustafa Ali Kındıroğlu, “Akhisar bölgesinde bu sene zeytin rekoltesi iyiydi. Ama kuraklıktan dolayı sofralık zeytin yağlık oldu. Salamuraya çok fazla zeytin girmedi. Kuraklık bu sene üreticinin belini çok büktü. İnşallah bu kuraklık biterse veya bu zeytinlerin sulama sorunu çözülürse ileriki yıllarda daha iyi olur inşallah. Bu sene yaşanan kuraklık zeytin üreticisinin belini çok bükmesine rağmen salamura zeytin fiyatları çok güzeldi. Kuraklıktan dolayı iri tanenin olmaması, iri taneye talebin yüksek olmasından dolayı iri tane zeytin bu sene çok iyi para etti ve bizler üreticiler olarak fiyatlardan memnunuz. Zeytinyağı fiyatları da Türkiye'nin diğer bölgelerindeki üretim yerlerindeki zeytin rekoltesinin düşük olmasından dolayı ve Akhisar bölgesindeki verimin yüksekliğinden dolayı zeytin tanesinin yağlık oranı yüksekti. Verimden dolayı hem yağlığımız oldu hem de zeytinyağı fiyatları bu sene çok güzel” dedi.

Üretici kooperatifleşmek istiyor

Geçmiş yıllara göre bu sene zeytin ve zeytinyağı fiyatlarının oldukça güzel olduğunu kaydeden üretici Mustafa Kındıroğlu ise şunları söyledi:

“Bu sene zeytin ve zeytinyağı fiyatları geçmiş yıllara baktığımızda çok güzel. Kuraklıktan dolayı bölgemizdeki zeytin rekoltesinin hemen hemen yüzde 60, yüzde 70'i yağlığa gitti. Yağlığa zeytin gittiği için biz üretici olarak normalde yağlık zeytinden zarar etmemiz gerekiyordu ama biz bu sene güzel para kazandık. Allah bereket versin. Salamura olarak koyduğumuz zeytinler de onlar şu an kuyularda duruyor. Onların da piyasasına baktığımızda onların da fiyatları geçmiş yıllara baktığımızda çok güzel. Salamura zeytin de zeytinyağı gibi bu yıl üreticisini sevindirdi. Fiyatlardan memnunuz. Sadece biz üretici olarak kooperatifleşme ve kurumlaşma yönünde bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Biz komisyoncuların eline kalmak istemiyoruz. Burada vatandaşın zeytinini ürettiğinde satma korkusu, pazarlama korkusu olmaması lazım. Üreticiler olarak kooperatifleşme veya herhangi bir birlik tarzında çalışma yapılmasını istiyoruz. İnşallah onu da başarabilirsek zeytincinin bundan sonra da yüzü gülmeye devam edecek.”