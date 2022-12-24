Manisa'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 otomobil ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza; İzmir-Ankara karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden Kula yönüne gitmekte olan Cahit G. (73) yönetimindeki 41 BS 801 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamete gitmekte olan Sami S. (23) sevk ve idaresindeki 45 SC 0299 plakalı otomobile arkadan çarparak önce karşı şeride geçti, ardından İzmir istikametine gitmekte olan Suat M.'nin (29) kullandığı 34 ALT 810 plakalı araç ile yine aynı yönden gelen Ayvaz S. (34) yönetimindeki 45 H 9526 plakalı kamyona çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

8 kişi ölümden döndü

Kamyon sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada, otomobil sürücüleri Suat M., Sami, Salcı ve Cahit G. ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Ümmühan K. (23), Hanım M. (50), Zeynep M. (2), Yusuf Saki M. (5), Burçin M. (31) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

Öte yandan kaza sonrası İzmir istikameti trafiğe kapanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.