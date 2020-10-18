Manisa'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 RA 2720 plakalı Kartal marka otomobili ile Kula'dan İzmir istikametine seyir halinde olan Mülayim Y., yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Tevfik E. idaresindeki 64 KF 660 plakalı kamyona arkadan çarptı. Ardından da aynı yönde seyir halinde olan Sadi B. idaresindeki 70 AAF 525 plakalı Egea marka otomobil Kartal marka araca, Selçuk G. idaresindeki 35 HAP 07 plakalı Opel marka otomobil ise 70 AAF 525 plakalı araca çarptı. Kazada 45 RA 2720 plakalı otomobil sürücüsü Mülayim Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice Y., Saadet Y. ve Gülter A. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve trafik polisi yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslar ile Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebi ile İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizleme çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.