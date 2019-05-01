Manisa'daki 1 Mayıs kutlamalarında Türkiye mozaiği

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Manisa'da düzenlenen kutlamalarda işçi ve memur sendikaları ile STK'lar gönüllerince eğlendi. Öğretmenlerden oluşturulan halk dansları topluluğu Türkiye'nin her bölgesinden sergiledikleri folklor gösterileri ile alandakileri coşturdu.

Manisa'da gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamaları her sene olduğu gibi sendika ve STK'ların Sultan Camii önünde toplanmasıyla başladı. Ellerinde afiş, döviz ve pankartlarla sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen yaklaşık bin kişilik grup burada geniş güvenlik önlemleri altında kutlamanın yapılacağı alana alındı.

Kutlamalara CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, CHP Manisa eski milletvekillerinden Tur Yıldız Biçer de katılarak destek verdi.

Hayatını kaybeden işçiler için yapılan saygı duruşunun ardından Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerden oluşan halk dansları topluluğu Türkiye'nin her bölgesinden halk oyunları gösterileri sunarak alandakileri coşturdu. Alandaki vatandaşların da eşlik ettiği oyunlar sırasında ezan okunurken müzik kesilerek ezanın bitmesi beklendi. Ezanın bitmesi üzerine alandaki kutlamalar aynı coşkuyla devam etti. Yapılan kutlamanın ardından alandaki vatandaşlar olaysız bir şekilde dağıldı.