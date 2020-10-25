Manisa'daki 25 mahallenin 50 yıllık yol sorunu çözülüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde başlatılan beton yol çalışması yaklaşık 25 mahallenin 50 yıllık sorununu ortadan kaldırıyor. Beton yolun kullanımıyla birlikte hem mahalleler arası mesafenin kısalması hem de toz toprağın sıçraması sonucu üzüm bağlarında meydana gelen hastalıkların da son bulması bekleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Alaşehir Belediyesi eski Başkanı Ali Uçak, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Necdet Türk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlıklar İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ile birlikte Kavaklıdere Mahallesi güzergahında devam eden beton yol çalışmalarını inceledi. İncelemelere, civar mahalle muhtarları da eşlik etti. Üretim maliyetinin düşüklüğü, uzun ömürlü ve yerli olması ve hem ekonomik ve hem de modern bir yolun yapıldığını gören muhtarlar ve vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması noktasında özenli davrandıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yolun hayırlı olmasını ve kazasız belasız kullanılmasını temenni etti.

Mesafeler kısalıyor

Çalışmalar hakkında konuşan Kavaklıdere Mahalle Muhtarı Salih Taşlıyol, "Bu yolumuz, yıllarca atıl kalmıştı. Vatandaşlarımız da bu yüzden İzmir-Denizli yolunu kullanıyordu. Orası da tehlikeli olduğu için zaman zaman büyük can kayıplarına yol açıyordu. Şimdi, yolumuz yenilendi ve çok güzel oldu. Artık vatandaşlarımız İzmir-Denizli yolunu kullanmayacak. Bu yolu kullanacak. Can kayıplarımız olmayacak, yoldan toz toprak gitmediği için tarladaki ürünlerimiz daha sağlıklı olacak. Yolun yapımında emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Genel Sekreter Yardımcımız Ali Öztozlu'ya, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanımız Kurtuluş Kuruçay'a ve ekiplere teşekkür ediyoruz" diye konuşurken, Yeniköy Mahalle Muhtarı Mehmet Yanıkyer, "Yolun zemini oldukça bozuktu. Şimdi yapılan bu çalışmalar, 50-60 yıllık sorunu ortadan kaldırdı. Yolun yapımında emeği geçen başta Büyük Başkanımız Cengiz Ergün'e ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Bu bölgenin büyük bir sorunu çözüldü. Buraya, uçak bile indirsen inebilir. 25-30'a yakın mahalle halkı bu yolu kullanıyor. Diğer yola göre mesafe de kısalıyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

“Ulaşım kolaylaştı”

Alaşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Erdal, "Büyük projelerin adamı, Manisa için çok büyük bir değer ve şans olan Cengiz Başkanıma bu 50 yıllık sorunu giderdiği için çok teşekkür ediyorum. Bağlarımız hastalıktan kurtuldu. 25 köyümüzün ulaşımı kolaylaştı. İşçisinden, ilçe başkanlarıma, Daire Başkanlarımıza, Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar" diye konuştu.

Horzumalayaka Mahalle Muhtarı Erol Adıgüzel ise, "Bu yol bizim için hayaldi, bir hayal gerçek oluyor. Çok mutluyuz. Vatandaşlarımız, burada rahat rahat bu yolu kullanacaklar. Manisa için büyük bir değer olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Daire Başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" diye konuştu.

Horzumkeserler Mahalle Muhtarı Mehmet Eren de, "Öncelikle Cengiz Başkanıma, Ali Başkanıma ve birim amirlerine teşekkür ediyorum. Hem tarım alanları adına hem de ulaşım açısından çok önemliydi. Allah bin kere razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

MHP Alaşehir İlçe Başkanı Necdet Türk ise şunları söyledi: "Sözün bittiği yerdeyiz. Bu yol 20 mahallemize hizmet veren bir yol. Bağlarda bu yolun tozundan dolayı sıkıntı yaşıyordu. Yolun yapımı ile birlikte buradaki bağlarda hastalık yaşamayacak diye düşünüyoruz. Başta Cengiz Başkanımız olmak üzere tüm ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Bu büyük hizmetlerin devamının geleceğini düşünüyorum."