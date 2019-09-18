Manisa'daki amatör spor kulüplerine 387 bin liralık destek

Amatör liglerde Manisa'yı temsil eden futbol kulüplerine 387 bin 500 liralık nakdi yardımda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Töreni, MASKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, amatör kulüplere yapılan yardımların önemine vurgu yaparak, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Amatör spor kulüplerine 387 bin liralık destek

2009 yılında malzeme yardımıyla başlattıkları, Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte maddi yardımı da dahil ettikleri yardımların tüm kulüplere ve gençlere hayırlı olmasını dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Sporun içinden gelmiş bir belediye başkanı olarak amatör liglerde mücadele eden kulüplerimizin hangi zor koşullarda emek verdiğini en iyi bilenlerdenim. O açıdan bu yardımları çok önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Manisamızın büyükşehir olmasıyla birlikte maddi yardım yapmaya başladığımızı belirttik. Bu kapsamda 2014 yılında 200 bin, 2015 yılında 1 milyon 947 bin 356, 2016'da 751 bin 530, 2017 yılında 820 bin ve 2018 yılında da 516 bin lira olmak üzere toplam 4 milyon 234 bin 886 bin liralık maddi yardımda bulunduk. Bugün de Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren 3 takımımıza 12 bin 500'er; Süper Amatör'de mücadele eden 13 takımımıza 10 biner ve 1. Amatör Kümede mücadele eden 46 takımımıza 5 biner lira olmak üzere toplam 387 bin 500 liralık yardımı kulüplerimize sağlamış olacağız. Sağladığımız bu desteğin başarı ve zaferlere, Türk futboluna başarılı gençler kazandırılmasına vesile olması tek beklentim ve temennimdir. Güle güle kullanın” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Ergün, “Futbolda yeni bir döneme imza atarak Manisa Futbol Kulübü'nün kuruluşunu gerçekleştirdik. O gün kulübün tanıtımında yaptığım konuşmadan bir bölüm vardı. İzninizle bunu sizinle de paylaşmak istiyorum. Manisamız futbolda özlediği başarılı günlere geri dönsün, adından söz ettiren, şehriyle bütünleşmiş ve ülkemize yeni yetenekler kazandıran bir futbol takımına sahip olsun istedik. Manisa Futbol Kulübü de, bu anlayışla ortaya çıktı. Ümit ediyorum kısa sürede Manisalı hemşerilerimizle bütünleşerek, Manisamızı Süper Lig'de temsil eden bir futbol kulübünü şehrimize kazandırmış oluruz. Bunu Malatya başardı. Bunu Gaziantep başardı. Manisamız neden başarmasın? Bir olursak, birlikte olursak Manisa Futbol Kulübü de, hak ettiği yerde olacaktır diye düşünüyorum. Herkesi kucaklayacak, Manisa'nın futbolda adını Türkiye ve Avrupa'ya duyuracak bir futbol kulübünün temellerini attık. Neden şirketleştik? Öncelikle bunu sağlayabilen kulüplerin başarıyı yakaladıklarını gördük. Şirket yönetiminde kayıtların sağlıklı tutulabilmesi, gelir-gider dengelerinin sağlanması daha şeffaf olduğundan daha sonra gelecek yönetimlerin borç yükü altına değil de, doğru yönetilmiş bir şirketi devralmasının başarı getireceği bir gerçek. Diğer sistemde paraların ne şekilde harcandığı çok şeffaf olmamakta ve ne yazık ki acı tablolar çizilmekte. Bu düşünceyle Manisa FK şirketinin temellerini attık” diye konuştu.

Tüm kulüplerin geleceğinin alt yapıya bağlı olduğunu belirten Başkan Ergün, “Bu amaçla da alt yapı da yeni bir oluşuma gittik. Bunun meyvelerini de bu sene almaya başladık. U-15 futbol takımımız bölge şampiyonu oldu. U-14 futbol takımımız ise 1351 takım arasında Türkiye şampiyonu oldu. Ben buradan tüm çocuklarımızı, ailelerini, hocalarını ve tüm emek verenleri bir kez daha kutlamak istiyorum. Manisa FK, 2. Lig'de geride bıraktığımız 3 haftada 3 galibiyet aldı. Her hafta oynanan güzel oyunu daha da güzelleştirerek, inşallah Mayıs'ta Manisamızın özlediği ve beklediği şampiyonluğu bizlere hediye edeceklerdir. Bu bağlamda tüm hemşerilerimizi siyah-beyaz armaya destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında 13 farklı branşta 6 binin üzerinde çocuğa ve gence spor yapma imkanı sağladıklarını kaydeden Başkan Ergün, spor yatırımları ile ilgili şunları aktardı: “Tarık Almış Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu, Mümin Özkasap Spor Tesisleri, Halil Onultmak Spor Tesisleri yenilemesi, Necmi Temizel Spor Tesisleri, Ertuğrul Dilek Spor Tesisleri, Tevfik Lav Spor Tesisleri gibi çok sayıda tesisi Manisamıza kazandırdık. Yine Fikri Bayrıl Spor Tesislerimizin yanında yapımını tamamladığımız sporcu kamp merkezimiz 54 yatak kapasitesiyle otel konforunda, misafir sporcuların kalabileceği güzel bir tesis oldu. Eski Sümerbank arazisi üzerinde yapımını tamamladığımız Sümerpark projemiz, Manisa'ya değer kattı. Salihli'de yapımını tamamladığımız Atatürk Spor Salonu ve kapalı yüzme havuzu gençlerimize ve sporcularımıza hizmet veriyor. Aynı şekilde Turgutlu'muzda Nurgül Fidan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nu da hizmete hazır hale getirdik. Tüm bu yaptığımız tesisler, her zaman amatör spor kulüplerimizin de hizmetinde oldu. Manisamıza çok güzel ve modern bir stat kazandırmak da hedeflerimiz arasında, bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar sportif yatırımlara 81 milyon liranın üzerinde bir harcama yaptık. Manisa ve Manisa gençliği bunu ve daha fazlasını hak ediyor. Helali hoş olsun”

Spor kulüplerine desteklerinin devam edeceğini de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Burada bir paragraf açarak güzel bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki yıl yapacağımız yardımlarda amatör takımlarımızın U-11'den U-19'a kadar olan yaş gruplarında müsabakalara katılan takımlarımıza da jestlerimiz olacak. Bunda amacımız daha çok gencimize futbolu sevdirmek, spor yaptırmak ve amatörden yetişen çocuklarımızın Manisamızda profesyonel futbol kulüplerinde oynamalarını sağlamak. Kısacası, daha çok gencimizin futbol oynaması için mücadele eden kulüplerimizi de teşvik edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, spora ve sporcuya desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çiçek takdim etti. Ardından BAL, Süper Amatör ve 1. Amatör ligdeki kulüplerin temsilcilerine çekleri takdim edildi. Çek takdimi sırasında kulüp yöneticileri, Başkan Ergün'e forma hediye etti. Tören, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, daire başkanları, Manisa FK yönetim kurulu üyeleri, CEO'su ve teknik heyeti, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, Spilaş Genel Müdürü Engin Anlı, MHP İlçe Başkanları, Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, amatör futbol kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.