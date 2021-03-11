Manisa'daki camilere pandemi denetimi

Manisa'da Dinamik Denetim Modeli kapsamında camilerde farklı namaz vakitlerinde pandemi denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Dinamik Denetim Modeli sloganıyla 81 il genelinde başlattığı Covid-19 denetimleri Manisa Valiliği koordinasyonunda uygulanmaya devam ediyor.

Manisa'da merkez ilçe müftülüklerince oluşturulan ekipler, şehir merkezinde bulunan 85 caminin 67'sinde bugün farklı namaz vakitlerinde denetimde bulundu. Uygulamada, müftü, vaiz, murakıp ve uzmandan oluşan 35 kişilik ekip görev aldı.

"Camilerde pandemi kurallarına uyuluyor"

Konu hakkında açıklama yapan Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, camilerde pandemi kurallarına uyulduğunu söyledi. Soykök, "Bir yıldır devam eden pandemi süreci ile mücadelede daha etkin bir çalışma için müftülük ekiplerimiz camilerimizde genel bir denetim yapmışlardır. Denetimlerde temizlik, maske, mesafeye dikkat çekilmiş, dezenfektan, sosyal mesafe ve havalandırma konularında uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan denetimlerde genel olarak pandemi kurallarına uyulduğu yerinde görülmüştür. Bu denetimlerimiz belirli periyotlarla devam edecektir. Din görevlilerimize ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.