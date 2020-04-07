Manisa'daki ceza infaz kurumlarında korona virüs önlemleri artırıldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Manisa'daki ceza infaz kurumlarında önlemler artırıldı. Alınan tedbirler kapsamında cezaevi personeli 15 gün çalışma ve 15 gün karantinada kalma yöntemiyle evlerinden bir ay uzakta kalacak.

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli başkanlığında yapılan toplantıda ceza infaz kurumlarında tüm tutuklu ve hükümlüler salgın hakkında bilgilendirilerek kullanım alanlarında yeteri kadar temizlik malzemesinin bulundurulması sağlandı. Tüm taşıtların ve kapalı ortamların dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli aralıklarla sürdürüldüğü, giriş çıkışlarda ateş ölçerler ile ölçümlerin yapıldığı bunların yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının oluru ve İl Pandemi Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda cezaevi personelinin 15 gün görevde 15 gün karantinada kalma yöntemi ile çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında 3 Nisan tarihinden itibaren izole çalışma düzenine geçilerek Manisa E Tipi Ceza İnfaz Kurumu personelinin Yunusemre MTAL, Manisa T Tipi Ceza İnfaz Kurumu personelinin Manisa Fen Lisesi ve Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumu personelinin Merkez Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi yurtlarına yerleştirildiği açıklandı. Başsavcı Çiçekli, büyük bir özveriyle evlerinden 1 ay uzak kalacak ceza infaz kurumu çalışanlarının bu fedakarlıklarının her türlü övgüyü hakkettiğini açıkladı. Ayrıca Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli alınan tedbirleri yerinde görmek ve personelin ihtiyaçlarını tespit etmek üzere karantina yurtlarını ziyaret etti. İzole çalışma düzeni ile ceza infaz kurumlarında dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya teması olabilecek en az seviyeye indirilmesi hedefleniyor. Kurumlarda görevli personel bu çalışma düzeni ile 15 günlük vardiyalarından sonra evlerine gitmeyerek izole edilen barınma yerlerinde 15 gün karantina altında kalacak.