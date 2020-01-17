Manisa'daki çiftçi sorunları Ankara'ya iletildi

Manisa'daki ziraat odalarının başkanları, çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan borçlarının yapılandırılması ve tarımsal sulamada elektrik faturalarının çok yüksek gelmesi gibi sorunları çözüme kavuşturmak için Ankara'ya çıkarma yaptı. Oda Başkanları, çiftçilerin istek ve taleplerini Manisa Milletvekilleri ve TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a rapor halinde iletti.

Çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan borçlarının giderek yükselmesi ve tarımsal sulamada elektrik ile su faturalarının fahiş fiyatlara çıkması Türkiye'deki tüm ziraat odası başkanlarını harekete geçirdi. Tüm Türkiye'den 700'ü aşkın oda başkanı Ankara'ya giderek hem milletvekilleri, hem de TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile görüştü.

İlk durak TBMM oldu

Başkanların ilk durağı Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Başkanlar, TBMM'de AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile görüştü. Görüşmede çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan borçlarının yapılandırılarak 5 yıla yayılması ve tarımsal sulamadaki elektrik ile su faturalarının makul seviyelere çekilmesi talepleri iletildi.

TZOB Başkanı Bayraktar ile görüşüldü

Ziraat odası başkanları, Ankara ziyareti kapsamında Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile görüştü. Görüşmede çiftçilerin talepleri ve borç yapılandırması konuları üzerinde duruldu. Ayrıca tüm Ziraat Odası Başkanları, ilçelerinde yaşanan sorunları rapor halinde TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a iletti. Bayraktar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, taleplere ilişkin çalışmaların yapıldığını belirtti.

“Ankara'dan müjde bekliyoruz”

Ankara ziyaretlerine ilişkin açıklama yapan Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Ankara'dan müjde beklediklerini söyledi. Yalvaç, “Çiftçilerimiz Ziraat Bankası'ndaki kredi ve tarımsal sulamadaki faturalar nedeniyle çok zor günler yaşıyor. Bu sorunların çözümü için Manisa'daki Oda Başkanlarımız ile birlikte Ankara'nın yolunu tuttuk. TBMM'ye giderek milletvekillerimizle görüştük ve hazırladığımız raporu kendilerine ilettik. Ziyaretimizin ikinci kısmında ise TZOB Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar ile bir araya geldik. Kendisi ziyaretimizden ve çalışmalarımızdan çok memnun olduğunu iletti. Bir dakika bile boş geçirmeyip çiftçilerimize hizmet ediyoruz. Hazırladığımız raporların incelenmesinin ardından Ankara'dan çiftçilerimiz için çıkacak müjdeli haberi bekliyoruz” dedi.