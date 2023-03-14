Manisa'daki cinayete 2 tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Turgutlu ilçesi İstiklal Mahallesi Gündüz Sokak'ta 12 Mart'ta bir evde Çetin Ceviz isimli bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayının ardından gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden S.A., F.K., A.E. ve D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.D. ile M.S.Ş. birlikte fail sıfatıyla kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Gündüz Sokak'ta, S.A.'ya ait evde alkol alan S.A., F.K., A.E. ve Çetin Ceviz ile eve sonradan gelen M.S.Ş. arasında tartışma çıkmış, Ceviz'i karın boşluğundan bıçaklayan M.S.Ş. ve A.D. olay yerinden kaçmıştı. Ceviz'in hayatını kaybettiği olayla ilgili S.A., F.K. ve A.E. gözaltına alınmıştı.

Olay yerinden kaçan M.S.Ş. ile şahsın kaçmasına yardımcı olduğu bildirilen M.G. de Turgutlu-Manisa arasında Ova mevkiinde kovalama sonucu yakalamış, araçta bulunan ve kaçtığı iddia edilen A.D. ise dün sabah emniyet güçlerine teslim olmuştu.