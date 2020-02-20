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Manisa'daki depremde ağır hasar gören yapıların yıkımı devam ediyor

Manisa’nın Akhisar ilçesinde depremde hasar gören iki caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde depremde hasar gören iki caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.


Akhisar'da 22 Ocak'ta meydana gelen ve süregelen depremlerden dolayı çok sayıda yapı hasar gördü. Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan yapılarda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrollü bir şekilde yıkım çalışması devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesi Bünyanosmaniye ve Dayıoğlu mahallelerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak tehlike arz eden iki caminin minarelerinin yıkım çalışmasını tamamladı. Çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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