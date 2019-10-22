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Manisa'daki eğitim yatırımları görüşüldü

Manisa’da 2019 yılı eğitim yatırımları ve projelerini değerlendirme toplantısı Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı.

Manisa'da 2019 yılı eğitim yatırımları ve projelerini değerlendirme toplantısı Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı.


Toplantıya Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra, Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz ve Ünal Çakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Günay Özcan ve ilgili personel katıldı. 2019 yılı hayırsever, devlet yatırım ve temel eğitim yapım programında bulunan çalışmaların görüşüldüğü toplantıda Vali Ahmet Deniz, çalışmaların eksiksiz bir şekilde tamamlanması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini isteyerek, “Öğrencilerimizin eğitimlerine daha iyi şartlarda devam edebilmesi için ilimiz genelinde yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Okullarda devam eden yapım ve onarım işlerinin planlandığı şekilde tamamlanması için çalışıyoruz” dedi.


‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi kapsamında Manisa genelinde belirlenen okullara Z Kütüphane yapma çalışmalarında sona gelindiğini de belirten Vali Deniz, öğrencilerin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 2.döneminde kütüphanelerine kavuşacağı müjdesini verdi.

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